TORONTO — Santé Canada a dévoilé jeudi son plan d’action pour améliorer la sécurité des instruments médicaux tels que des stimulateurs cardiaques et des implants mammaires.

Cette annonce survient dans la foulée de reportages sur les risques encourus par des Canadiens qui ont recours à des produits pourtant interdits dans d’autres pays.

Le plan propose une série de mesures visant à améliorer la façon dont les instruments médicaux sont mis sur le marché, à renforcer la surveillance et le suivi des appareils déjà en utilisation et à fournir plus d’informations aux Canadiens concernés.

La conseillère médicale en chef pour Santé Canada, Supriya Sharma, affirme que le ministère augmentera le nombre d’inspections auprès de fabricants étrangers d’ici le mois d’avril.

Le plan d’action prévoit également l’exigence pour les hôpitaux de signaler les incidents liés aux instruments médicaux. Les fabricants seront aussi bientôt tenus d’aviser Santé Canada si des organismes de réglementation étrangers publient un avertissement au sujet des risques graves liés à un instrument médical, et ce, dans un délai de 72 heures.

Une récente enquête du quotidien Toronto Star et de CBC a révélé qu’au moins 1400 Canadiens sont morts des suites d’incidents liés à divers instruments médicaux depuis 2008.