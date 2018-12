CARAQUET, N.-B. — Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi l’octroi de 776 000 $ sur trois ans pour appuyer un projet de gouvernance locale de l’Acadie, au Nouveau-Brunswick.

Ainsi, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) mettra en place des mesures pour favoriser la concertation et la coordination de la communauté acadienne et francophone par des actions de collaboration.

L’association procurera des outils et un accompagnement à la communauté acadienne et francophone dans la réalisation de projets de regroupements municipaux en vue d’améliorer l’offre de services en français et le milieu de vie communautaire francophone.

Concrètement, un Centre d’expertise en gouvernance locale sera créé.

Le directeur général de l’AFMNB, Frédérick Dion, indique qu’au moins deux employés supplémentaires seront embauchés et seront dédiés à ce centre.

«On veut apporter un appui aux communautés qui veulent se regrouper», a-t-il précisé en entrevue avec La Presse canadienne.

M. Dion parle principalement de regroupements entre de petites municipalités et des territoires avoisinants qui ne sont pas incorporés. Ces derniers n’ont souvent pas accès à une gouvernance locale ainsi qu’à plusieurs services.

«Il faut éliminer des barrières qui rendent plus difficiles les projets de regroupement», a ajouté le dirigeant de l’AFMNB.

C’est le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales et député de Beauséjour, Dominic LeBlanc, qui a annoncé ce financement à Petit-Rocher, jeudi après-midi.

«Grâce à des projets comme celui de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, nous veillons à ce que nos communautés soient dynamiques et que le français et l’anglais demeurent bien présents, pour de nombreuses générations à venir», a dit le ministre dans un communiqué.

Le gouvernement du Canada accorde cette somme par l’entremise d’un programme du ministère du Patrimoine canadien qui vise à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du pays.