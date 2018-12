Encore cette année, l’équipe du journal Métro remet ses Métro d’or. Voici ce que la rédaction a retenu dans les manchettes des 12 derniers mois, tant sur la scène locale que nationale ou internationale.

Gagnant de l’année: Alain Bellemare

Les nouvelles sur Bombardier donnent souvent le tournis. On applaudit l’obtention in extremis d’un contrat (Azur) et on peste contre la perte d’un autre (Via Rail ou le REM). Dans l’œil public, l’année 2018 de Bombardier a été marquée par la coupe de 2500 emplois au Québec, la vente de la CSeries, une comparution devant l’Organisation mondiale du commerce et une enquête de l’Autorité des marchés financiers. Malgré les «turbulences», comme il le dit, Alain Bellemare s’en sort indemne et demeure le pdg le mieux rémunéré du Québec (13,7M$ en 2017, +ci, +ça). Carine Touma

Finalistes: Brett Kavanaugh, l’équipe de France victorieuse à la Coupe du monde de soccer

Perdants de l’année: Les Franco-Ontariens

Après des années de revendications, ils allaient enfin l’avoir, cette université. Puis Doug Ford est arrivé et a tout gâché. Le projet Université de l’Ontario français a pris le bord avec l’élection du nouveau premier ministre conservateur, en même temps que le Commissariat aux services en français. Disparu aussi le rêve d’une francophonie canadienne capable de s’épanouir à l’ouest de la rivière des Outaouais? Pas totalement, cette décision a au moins eu le mérite de réveiller les francophones du pays et de les unir sous une même bannière. Benoit Valois-Nadeau

Finalistes: Michaëlle Jean et Martine Ouellet

Chiffre de l’année: 75$ par semaine

L’épicerie a nourri de vifs débats en 2018. Tout a commencé en mars, lorsque l’ex-dragon François Lambert s’est vanté sur les réseaux sociaux d’arriver à nourrir sa famille, soit lui et ses deux ados, pour moins de 75$ par semaine – facture à l’appui. Puis, en campagne électorale, le sujet est revenu sur la table lorsque le futur ex-chef libéral Philippe Couillard s’est dit d’accord avec cette affirmation, ce qui a peut-être alimenté sa défaite cuisante. Philippe Lemelin

Finalistes: 80 journalistes tués en 2018 selon Reporters sans frontières, 25 $ en carte-cadeau à la suite de la découverte d’un «cartel du pain» chez Loblaw

Mot de l’année: «Exospérés»

«Exospérés», ce sont les usagers de la ligne de train de banlieue Deux-Montagnes, qui ont ainsi clamé leur désespoir. Ce nouveau mot réunit «exaspéré» et «exo», l’organisation qui gère les trains de banlieue. Épuisés et indignés par les retards, les passages en moins et les trains bondés, ces usagers du transport en commun en ont vu de toutes les couleurs cette année. Au-delà du savoureux jeu de mots, le terme «exospéré» symbolise leur colère collective, avec en toile de fond le chantier du REM, qui a aussi provoqué d’importants ralentissements de service. Henri Ouellette-Vézina

Finalistes: «Appropriation culturelle» et «Gilets jaunes»

Objet de l’année: La Tesla dans l’espace

L’année 2018 aura été cosmique. Et c’est l’homme derrière Tesla et Space X, Elon Musk, qui a lancé le bal, le 6 février, jour céleste où une Tesla Roadster rouge a été mise en orbite par la fusée Falcon Heavy en servant de charge pour son tout premier vol. Depuis, elle tourne autour du Soleil et vient même de dépasser la planète Mars. Si Métro a décidé d’opter pour cet objet insolite, et non pour une sonde sophistiquée comme Insight ou d’une fusée Soyouz, c’est que la Tesla d’Elon Musk marque l’arrivée du privé dans l’espace. Camille Lopez

Finalistes: les pailles de plastique, l’oléoduc Trans Mountain, la boisson FCKD UP

Événement de l’année: La CAQ s’empare du pouvoir

Le 1er octobre, la Coalition Avenir Québec (CAQ) a réussi un tour de force, celui de mettre fin à l’alternance au pouvoir entre le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ), qui perdurait depuis près de 40 ans. Avec un gouvernement majoritaire de surcroît. Parallèlement à cette victoire, il faut mentionner la percée de Québec solidaire, de même que la débandade du PQ. Le PLQ, quant à lui, sauvé la mise en devenant l’opposition officielle. Marie-Eve Shaffer

Finalistes: les attentats de Toronto, les élections de mi-mandat aux États-Unis et le G7 à Charlevoix

Buzz de l’année: La légalisation du pot

On a beaucoup parlé de pot avant sa légalisation le 17 octobre. Même de ses bienfaits pour pitou et minou, c’est dire! Bref, ç’a doublement buzzé (médiatiquement et réellement) en 2018 au Québec, même si les stocks n’étaient pas au rendez-vous à la SQDC. Et comme avec un vrai joint, le buzz médiatique est vite retombé, notamment parce que les pires craintes de certains ne se sont pas avérées. Alors, prêts pour la légalisation du pot dans les aliments en 2019? Mathias Marchal

Finalistes: les frasques d’Hubert Lenoir, les chroniques de Frédéric «Tintin» Bérard, Yanny ou Laurel

Citation de l’année: «Je ne suis pas d’accord avec ces études.»

Interrogé par Métro (pardonnez la petite tape dans le dos) sur son intention de prolonger des autoroutes, malgré les études qui montrent qu’avec la hausse de la capacité routière vient la congestion, le chef caquiste, François Legault, a servi cette réponse qui a fait sourciller. Les études qui ne cadrent pas avec les priorités du parti seront-elles écartées du revers de la main? Mention spéciale: «Je n’aurais pas gagné Génies en herbe», phrase que M. Legault a lancée après avoir échoué à un quiz sur l’immigration en mêlée de presse. Carine Touma

Finaliste: «Le troisième lien, c’est comme une ligne de coke.» – Catherine Dorion, députée solidaire