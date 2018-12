MONTRÉAL — La Société de sauvetage du Québec lance un appel à la vigilance à tous les amateurs de sports sur glace.

Avec le redoux des derniers jours, la couche de glace est très mince sur les cours d’eau, ce qui augmente considérablement les risques d’accidents.

La Société de sauvetage déconseille fortement aux pêcheurs, aux skieurs, aux motoneigistes et aux patineurs de s’aventurer sur les eaux gelées, qui ne sont pas sécuritaires actuellement.

En général, une glace de 12 cm peut supporter le poids d’une motoneige. Cependant, si la glace a subi des gels et des dégels fréquents, sa qualité peut s’être altérée.

La Société recommande par ailleurs de transporter un équipement de survie, soit des pics à glace, un briquet, des allumettes hydrofuges, un canif, une boussole et un sifflet. Il est aussi conseillé de porter une combinaison thermale flottante ou un vêtement de flottaison individuel par-dessus l’habit de neige.

La Société de sauvetage demande aux adeptes de sports sur glace de se renseigner auprès des autorités locales sur les conditions et la sécurité de la glace dans leur région avant de s’aventurer sur les cours d’eau et invite les motoneigistes et conducteurs de véhicule tout-terrain à emprunter des sentiers balisés.

Chaque année, environ 7 Québécois perdent la vie par noyade pendant l’hiver. Dans la majorité des cas, les décès se produisent en marchant, en jouant au hockey, en pêchant ou en faisant de la motoneige ou du VTT sur la glace d’un cours d’eau.