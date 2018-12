VANCOUVER — Des dizaines de milliers de personnes sont toujours privées d’électricité, deux jours après le passage d’une puissante tempête dont les rafales ont balayé le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

BC Hydro rapporte que 800 employés ont été déployés sur le terrain et travaillent jour et nuit pour réparer les dégâts considérables causés au réseau électrique par l’une des tempêtes de vent les plus violentes que la région ait connues depuis 20 ans.

Plus de 530 000 clients de BC Hydro ont pu être rebranchés au réseau, mais il restait encore environ 66 000 foyers privés de courant, samedi matin, dans le Lower Mainland, la vallée du Fraser, l’île de Vancouver et les îles Gulf.

La société d’État de Colombie-Britannique explique que rebrancher les derniers clients représente un défi, alors que de nombreux cas nécessitent des réparations à la pièce. Par exemple, des centaines de lignes électriques doivent être reconstruites, des poteaux doivent être remplacés ainsi que des transformateurs.

La tempête survenue jeudi a tout détruit sur son passage, tuant une femme qui se trouvait à l’intérieur d’une tente sur laquelle un arbre s’est effondré à Duncan. Les vents ont aussi provoqué l’effondrement de la station de traitement d’eau de Nanaimo et d’une partie de la populaire jetée de White Rock.

Environnement Canada a diffusé un avertissement de vents violents, samedi, pour une grande partie de la Colombie-Britannique et sur la côte ouest de l’île de Vancouver, prévoyant des rafales pouvant atteindre 90 kilomètres à l’heure.