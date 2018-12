OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau estime que les Canadiens et les gens de partout dans le monde sont «extrêmement perturbés» par la détention de Canadiens en Chine.

Depuis le Mali, samedi soir, M. Trudeau a dit aux journalistes que le gouvernement canadien insistait auprès de ses homologues chinois pour demander la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland avait indiqué plus tôt dans la journée que le Canada était en contact avec ses alliés concernant la détention arbitraire des deux Canadiens, qui selon le gouvernement fédéral, instaure un «précédent inquiétant» — un point qui a beaucoup résonné chez les représentants des autres pays, selon la ministre.

Les deux hommes ont été arrêtés pour des motifs de sécurité quelques jours après que les autorités canadiennes eurent procédé à l’arrestation d’une dirigeante du géant chinois de la technologie Huawei, Meng Wanzhou.

Vendredi, le département américain d’État a affirmé que le Canada avait seulement respecté ses obligations légales en arrêtant Mme Wanzhou et a appelé à la libération des deux Canadiens.

Le ministre britannique des Affaires étrangères a aussi diffusé un communiqué pour témoigner son inquiétude sur la possible motivation politique menant à leur arrestation. L’Union européenne a également fait part de ses préoccupations.

«Nous sommes en train d’appliquer nos lois et nos règles à la lettre dans le cas au Canada, a déclaré M. Trudeau. Nous nous attendons à ce que toutes les règles soient suivies par les Chinois et c’est ce à quoi s’attendent aussi nos alliés et les gens à travers le monde.»