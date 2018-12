MONTRÉAL — Encore cette année, des centaines de personnes âgées seules pourront célébrer un Noël rempli d’amour, grâce à l’organisme Les Petits Frères.

Lundi, veille de Noël, des bénévoles, partout au Québec, rendront visite à des aînés qui ne peuvent sortir de leurs résidences, pour leur offrir un repas et des cadeaux.

Des visites à domicile seront faites dans 16 régions, dont Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Sherbrooke, Thetford Mines et Trois-Rivières.

A Montréal, la porte-parole des Petits Frères, la comédienne Marie-Thérése Fortin, prêtera main-forte aux bénévoles.

Le jour de Noël, des célébrations se dérouleront dans plusieurs hôtels. A Montréal, pour la 33e année, le Centre Sheraton offrira gracieusement le dîner de Noël à 450 «Vieux Amis» et bénévoles dévoués. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et Béatrice Picard, marraine de l’organisme depuis 11 ans, partageront ces beaux moments avec les convives.