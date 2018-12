OTTAWA — Puisqu’il n’y a eu aucun nouveau cas de contamination à la bactérie E. coli lié à la laitue romaine depuis la mi-novembre, l’Agence de la santé publique du Canada a mis fin, lundi, à sa recommandation de ne pas en consommer.

Au cours du mois précédent l’entrée en vigueur de la recommandation, 29 personnes avaient été contaminées par la bactérie présente dans la laitue, principalement au Québec. Une poignée d’individus sont aussi tombés malades en Ontario et au Nouveau-Brunswick, ainsi que trois en Colombie-Britannique.

La laitue contaminée semblait provenir de trois comtés en Californie, et l’Agence canadienne d’inspection des aliments a interdit les importations de laitue en provenance de cette région. Selon la Food and Drug Administration américaine, les laitues contaminées auraient été récoltées dans les régions agricoles côtières du centre et du nord de la Californie.

Les autorités de la santé publique confirment que les différentes laitues romaines cultivées au Canada «ne sont pas associées à cette éclosion».

La bactérie E. coli, présente dans les excréments d’animaux et parfois dans la viande crue, peut entraîner de sérieux troubles digestifs, dont des crampes et des diarrhées sanglantes. Selon Ottawa, personne n’est mort dans la plus récente éclosion, mais dix personnes ont dû être hospitalisées et deux victimes ont subi des complications graves à long terme.

La bactérie responsable de cette épidémie présente une correspondance génétique avec celle qui a causé une épidémie semblable en 2017, rapporte l’Agence de la santé publique du Canada.

«Cela nous indique que la même souche d’E. coli cause des maladies au Canada et aux États-Unis comme en 2017 et laisse croire qu’il pourrait y avoir une source de contamination récurrente. Les enquêteurs utilisent les preuves recueillies lors des deux éclosions pour aider à déterminer la cause possible de la contamination lors de ces événements», peut-on lire dans le communiqué transmis lundi.

Les enquêteurs ne savent toujours pas exactement comment la laitue a été contaminée, mais l’agence précise que des personnes sont devenues malades en mangeant les feuilles à la maison ou au restaurant. Certaines personnes avaient acheté des laitues entières et d’autres des mélanges de salades.

De la laitue romaine provenant d’autres régions que celles identifiées dans l’enquête continue d’être importée au Canada. Comme l’éclosion se poursuit aux États-Unis, où 59 personnes ont été rendues malades, l’Agence de la santé publique recommande aux voyageurs d’être vigilants.