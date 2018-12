MONTRÉAL — Une grande partie du Québec risque de recevoir de la pluie verglaçante durant la journée de vendredi.

Alexandre Parent, météorologue à Environnement Canada, indique que le système dépressionnaire balaiera d’abord l’Outaouais, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour ensuite gagner le Grand Montréal en matinée, puis la Mauricie et le secteur de Québec en début d’après-midi.

Les accumulations les plus importantes, soit de 3 à 5 millimètres, sont attendues dans ce corridor au nord du fleuve Saint-Laurent, qui s’étire jusqu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Sur la rive sud du fleuve, cet épisode ne devrait durer qu’une heure ou deux, précise M. Parent. Les précipitations se transformeront sans doute en pluie dès l’avant-midi dans le Grand Montréal, en Montérégie et en Estrie.

Le verglas sera accompagné d’un redoux, alors que le mercure pourrait atteindre 7 degrés Celsius. Alexandre Parent prévoit que la température retrouvera toutefois rapidement les normales saisonnières.

La sergente Audrey-Anne Bilodeau de la Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes d’être prudents et d’éviter les déplacements inutiles.

«Si notre déplacement est vraiment nécessaire, il faut planifier. On peut évidemment consulter les sites de météo et le site de Transport Québec» pour éviter les endroits les plus à risque.