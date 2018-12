MONTRÉAL — Les célébrations de la veille du Jour de l’An seront perturbées par une tempête de neige qui va rapidement balayer le Québec.

Entre 5 et 10 centimètres de neige sont attendus à Montréal, une quinzaine de centimètres en Mauricie, et plus de 20 centimètres à Québec et dans les Laurentides, notamment.

Les précipitations tomberont en fin de soirée et dans la nuit, et le système dépressionnaire se déplacera par la suite vers l’est de la province.

La visibilité sera réduite sur les routes, les vents atteignant plus de 50 kilomètres à l’heure.

A Montréal, en Estrie et en Montérégie, un épisode de pluie verglaçante est aussi prévu dans la nuit, les températures frôlant le point de congélation.

Cette météo contraste avec celle de l’an dernier, alors que des records de froid avaient été battus pour la veille du Jour de l’An. A Montréal, entre autres, la température ressentie avait été de moins 37 degrés Celsius.