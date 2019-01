VANCOUVER — Au moins sept personnes sont mortes dans différentes régions du pays après s’être retrouvées coincées dans des boîtes de dons de vêtements, des tragédies qui ont incité des citoyens à demander que ces «pièges mortels» soient immédiatement réparés ou retirés.

Un homme de 34 ans a été trouvé dans une de ces boîtes à West Vancouver dimanche. Il est devenu la cinquième personne à mourir de cette façon depuis 2015 en Colombie-Britannique.

Un homme de 32 ans a été retrouvé mort dans une boîte de dons à Cambridge, en Ontario, en novembre, et un homme dans la vingtaine a perdu la vie de façon similaire à Calgary en juillet 2017.

Le professeur Ray Taheri, de la faculté de génie de l’Université de la Colombie-Britannique, a affirmé que la mort d’une Britanno-Colombienne dans une boîte de dons en juillet l’avait incité à faire travailler ses étudiants sur des moyens de moderniser ces boîtes.

Il a estimé que de retirer jusqu’à 2000 bacs en Colombie-Britannique coûterait trop cher et que la meilleure solution serait plutôt de les modifier le plus rapidement possible grâce aux idées de ses étudiants.

Jeremy Hunka, de l’organisme Union Gospel Mission à Vancouver, a expliqué que de nombreux sans-abri dépendent de ces bacs pour se vêtir et que d’autres tentent peut-être de les utiliser comme abri par temps froid, mais qu’ils sont si dangereux que les oeuvres de charité devraient s’en débarrasser et trouver d’autres moyens de collecter des dons.