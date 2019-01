GANDER, T.-N.-L. — Les résidents de Gander, sur l’île de Terre-Neuve, ont dû user leurs pelles pour sortir de chez eux au lendemain de l’une des pires tempêtes de neige répertoriées dans la région. Des précipitations totalisant 58 centimètres de neige ont été mesurées à l’aéroport local.

Mercredi, une forte tempête a recouvert une grande partie de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Plus de 40 centimètres de neige sont tombés sur Saint-Jean et d’autres communautés, mais c’est Gander qui a été plus sévèrement touchée.

Avec la neige déjà accumulée au sol depuis le début de l’hiver, le couvert de neige atteint maintenant 101 centimètres à l’aéroport de la ville située au centre de l’île.

Le météorologue d’Environnement Canada à Gander, David Neil, a déclaré que c’était plutôt spécial de rouler dans les rues de la ville avec toute cette neige.

Il a ajouté qu’il y avait certainement pas mal de travail à faire pour déneiger tout ça.

Le maire de Gander, Percy Farwell, a d’ailleurs tenu à remercier les employés qui étaient sur le terrain en train de nettoyer les rues après que la plupart des citoyens, dont le maire, eurent passé toute la journée de mercredi confinés à l’intérieur en raison de la tempête.

«J’ai passé pas mal de temps en ville et je dois dire que je suis extrêmement satisfait de ce que je vois en termes de travail accompli par nos gens», a déclaré M. Farwell, jeudi.

«Le paysage est magnifique maintenant. Ce n’était pas aussi magnifique quand je suis sorti et que j’avais de la neige sous les aisselles de ma cour ce matin», a-t-il témoigné.

À Saint-Jean, 46 cm de neige ont été enregistrés à l’aéroport de la ville.

Terra Nova a reçu 40 cm de neige, une station météo bénévole à Twillingate, sur la côte nord-ouest de l’île, a mesuré des précipitations de 31 cm et plusieurs autres endroits ont dépassé les 20 cm.

La tempête a débuté mardi soir et s’est poursuivie tout au long de la journée mercredi. De violentes rafales ont aussi été observées dont certaines ont atteint 128 km par heure à Bonavista.

David Neil affirme que d’autres chutes de neige sont attendues sur la province au cours de la fin de semaine.