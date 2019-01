BANFF, Alb. — Parcs Canada exhorte les amateurs de ski hors-piste à rester loin des zones d’avalanches ce week-end après qu’une tempête ait fait monter le niveau de risque à «danger extrême» dans les parcs nationaux de Banff, Yoho, Kootenay et Jasper.

Selon le plus récent bulletin d’avalanches pour les parcs des montagnes de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, ces régions ont reçu jusqu’à 70 centimètres de neige dans les derniers jours, surchargeant ainsi un couvert plus faible tombé à la mi-décembre.

Les responsables ont indiqué que la cote de vendredi était fixée à «extrême», ce qui signifie que les gens devraient éviter toute zone potentielle d’avalanche, car il est pratiquement certain que des avalanches naturelles et des avalanches provoquées par l’homme vont se produire.

«Ces niveaux de risque élevé d’avalanches vont demeurer en vigueur jusqu’à (samedi)», a déclaré vendredi Lesley Matheson, porte-parole des parcs nationaux de Banff, Yoho et Kootenay. «C’est parce qu’on a reçu beaucoup de neige, suivie de températures chaudes et de vents forts et modérés», a-t-elle ajouté.

«Il vaut mieux jouer de prudence pour le moment. Nous recommandons vraiment de ne pas s’aventurer en zone d’avalanche.»

Selon les prévisions météo, les chutes de neige devraient diminuer dans la région vendredi soir.

Le bulletin d’avalanche souligne que les pentes qui n’ont pas encore subi d’avalanche naturelle sont mûres pour qu’elle soit déclenchée par la présence humaine.

Les autorités rappellent aux visiteurs qui se rendent dans l’arrière-pays qu’ils sont responsables de leur propre sécurité.

«Assurez-vous de consulter le bulletin d’avalanches quotidien avant de partir, que vous êtes prêt pour votre journée dans l’arrière-pays, que vous avez le bon équipement et la formation nécessaire… et que vous avez laissé votre itinéraire à un proche, énumère Mme Matheson. Soyez responsable pour votre propre sécurité, jouez de prudence et assurez-vous de prendre les bonnes décisions.»

Les automobilistes traversant les parcs nationaux des montagnes ont également été invités à surveiller les conditions avant de partir.

La route 93 Nord, également connue sous le nom d’«Icefields Parkway», traversant les parcs nationaux de Banff et de Jasper doit demeurer fermée au moins jusqu’à dimanche.

Avalanche Canada prévient que des chutes de neige abondantes en Colombie-Britannique ont aussi entraîné un risque élevé que le couvert de neige se décroche dans les montagnes de la côte sud et de l’île de Vancouver, ainsi que dans la plupart des régions du centre-est et du sud-est de la province.

La GRC de Pemberton a malheureusement confirmé qu’une enquête est en cours au sujet de la mort d’un skieur qui aurait été enseveli par une avalanche, jeudi, près de Pebble Creek.

Les autres skieurs qui l’accompagnaient ont réussi à localiser sa balise de survie, mais la victime était décédée.