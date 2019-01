VANCOUVER — Les premiers magasins légaux de cannabis ont ouvert leurs portes à Vancouver, plus de deux mois après la légalisation du cannabis au Canada.

Les magasins City Cannabis, sur la rue Fraser et Evergreen Cannabis Society, dans le quartier Kitsilano, ont commencé à recevoir des clients.

Les deux entreprises devaient se soumettre à plusieurs règlements, même si des détaillants illégaux continuent de vendre leurs produits dans la ville.

La Colombie-Britannique traîne le pas par rapport aux autres provinces dans l’octroi des permis de vente de cannabis non médicinal. Les permis doivent être d’abord approuvés par la province, puis ensuite par les gouvernements locaux ou les communautés autochtones.

La province dit avoir remis quelque 232 demandes de permis aux gouvernements locaux et autochtones, mais seulement six ont été accordés, dont celui d’Evergreen et ceux de City Cannabis, qui a deux succursales à Vancouver.

City Cannabis prévoit ouvrir bientôt les portes de son magasin de la rue Robson.