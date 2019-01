Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Aide médicale

La Cour supérieure se penchera à compter de lundi sur la question de l’admissibilité en preuves de 13 expertises provenant de spécialistes différents dans le cadre du procès sur la constitutionnalité des lois provinciale et fédérale sur l’aide médicale à mourir.

Procès Oland

Le procès de Dennis Oland, accusé du meurtre au deuxième degré de son père Richard, se poursuivra lundi à St-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Banques canadiennes

La RBC Marchés des Capitaux sera mardi l’hôtesse d’une Conférence des chefs de direction de banques canadiennes. Parmi les conférenciers figurent Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada et Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC.

Taux directeur

La Banque du Canada annoncera mercredi si le taux cible du financement à un jour sera relevé. En même temps, son gouverneur Stephen Poloz et la première sous-gouverneure Carolyn A. Wilkins présenteront le rapport sur la politique monétaire de la banque centrale.

CSQ et 2019

La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, fera mercredi le point sur les priorités de son organisation pour 2019.

Cogeco

Cogeco annoncera jeudi les résultats financiers de son premier trimestre. Le lendemain, l’entreprise les commentera au cours d’une conférence téléphonique.