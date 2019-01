MONTRÉAL — Le mauvais temps qui sévit dans l’est du Québec, jeudi matin, nuit grandement aux déplacements sur d’importants axes routiers, sur la Côte-Nord de même que dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Le ministère des Transports annonce qu’en raison de la chaussée enneigée, du vent et de la mauvaise visibilité, la route 132 est fermée entre la région de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et L’Anse-Pleureuse, le long du fleuve Saint-Laurent, sur une distance d’environ 450 kilomètres.

L’autoroute 20 est aussi interdite à la circulation entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges, de même qu’entre Le Bic et Mont-Joli.

Sur la Côte-Nord, la route 138 est fermée à partir de l’est de Sept-Îles jusqu’à Natashquan, et un peu plus loin, de Pointe-Parent à Kegaska. D’autre part, la circulation des véhicules lourds est interdite sur la 138 entre Baie-Comeau et Port-Cartier.

Ailleurs dans l’est du Québec, la prudence est requise car la plupart des chaussées sont enneigées et la visibilité est souvent réduite.