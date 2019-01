MONTRÉAL — L’archevêché de Montréal propose aux parents québécois opposés aux objectifs d’enseignement sexuel du ministère de l’Éducation de donner eux-mêmes la matière à leurs enfants en se procurant un outil pédagogique rédigé par un membre du clergé et un médecin cardiologue.

Dans un communiqué expédié mercredi, l’archevêché précise que le document peut être acheté depuis lundi dernier pour une somme de 10$.

Selon l’archevêché, plusieurs parents croient que le gouvernement impose des enseignements sexuels trop tôt et d’une manière qui contrevient à leurs valeurs. Il signale que l’outil préparé par le Dr Raouf Ayas et l’abbé Robert Gendreau, directeur du Service de la pastorale liturgique de l’Archidiocèse de Montréal, respecte les objectifs obligatoires du ministère de l’Éducation, mais les adapte à une perspective de l’Église catholique.

L’archevêché affirme que les parents ont la possibilité de parler avec les enseignants et de prendre une entente spéciale pour donner la matière d’éducation sexuelle eux-mêmes. Les enfants resteraient ainsi inscrits au programme, mais recevraient les contenus pédagogiques à la maison.

Le communiqué signale que les cours commencent déjà partout au Québec et que pour les parents inquiets, il n’y a plus de temps à perdre.

L’archevêché ajoute que des vidéos seront bientôt mis sur sa page Facebook et sur Youtube. De plus, une table-ronde explicative sur ce qu’il appelle la problématique et qui proposera des solutions aura lieu mercredi prochain, le 16 janvier, au Centre des Loisirs de Saint-Laurent, à Montréal.