LA HAVANE — Au moins sept personnes ont été tuées jeudi après-midi lors d’un accident d’autocar survenu dans l’est de Cuba.

Cinq autres personnes se trouvent dans un état critique.

L’autocar transportait 18 Cubains et 22 touristes canadiens, néerlandais, britanniques, français et mexicains. L’accident s’est produit sur une route entre Baracao et Guantanamo.

Le nom et la nationalité des victimes ne sont pas encore connus.

Le conducteur a confié à la radio locale avoir perdu le contrôle de son véhicule sur la route mouillée aux multiples virages.

Les autoroutes cubaines sont mal entretenues et mal éclairées. On a recensé l’an dernier 750 morts, 7999 blessés et 11 187 accidents.

L’accident de jeudi était le quatrième incident majeur impliquant un autocar depuis un mois.