OTTAWA — Les ministres du gouvernement Trudeau se réuniront la semaine prochaine, à Sherbrooke, pour préparer la rentrée parlementaire qui s’amorcera le 28 janvier, à Ottawa.

Six chefs de mission canadiens participeront également à cette rencontre à huis-clos. Il s’agit du représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, Marc-André Blanchard, de l’ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, de l’ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l’Union européenne, Stéphane Dion, de l’ambassadeur canadien aux États-Unis, David MacNaughton, de la Haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Janice Charette, et de l’ambassadeur du Canada en Chine, John McCallum.

M. McCallum devrait faire le point sur le dossier des Canadiens détenus en Chine, dont l’ancien diplomate Michael Kovrig.

Plusieurs autres sujets seront abordés durant leur retraite qui se déroulera du 16 au 18 janvier.

Dans un communiqué, le premier ministre Justin Trudeau précise que le conseil des ministres échangera sur la façon de renforcer davantage l’économie canadienne et de créer «de bons emplois pour la classe moyenne».

Les discussions porteront aussi sur la diversification du commerce international et la lutte contre les changements climatiques, entre autres.

Avant cette réunion, Justin Trudeau doit effectuer un remaniement ministériel lundi, le dernier avant les élections générales d’octobre prochain.