PARIS — L’Union des municipalités du Québec (UMQ) effectue cette semaine une mission en France, afin de convaincre les Français de venir travailler et s’installer au Québec.

Des représentants de l’UMQ sont à Paris pour participer au village «J’ose le monde» du Salon du travail et de la mobilité professionnelle.

Plus de 100 000 emplois sont à combler un peu partout au Québec en raison de la pénurie de main-d’oeuvre, et l’UMQ souhaite faire partie de la solution en aidant les municipalités et les entreprises québécoises à pourvoir leurs postes vacants.

L’UMQ tiendra un kiosque au Salon pour rencontrer des demandeurs d’emploi et mettre en vitrine les avantages et bénéfices d’une carrière au Québec.

Le slogan de la mission est «On a besoin de toi, c’est urgent!».

La présidente ex-officio de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, participe à l’initiative. Elle s’attend à revenir au Québec «avec des boites pleines de curriculums vitae». Selon Mme Roy, l’immigration économique est incontournable pour faire face à la crise de main-d’oeuvre qui frappe le Québec.

Elle souligne que le Québec est une destination exceptionnelle pour quiconque cherche un emploi. Elle précise que les conditions de travail, les infrastructures, le filet social, les services offerts par les municipalités et les autres paliers de gouvernement sont autant d’arguments qui sauront convaincre les potentiels candidats.