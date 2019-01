Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Remaniement ministériel

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau annoncera lundi un remaniement ministériel. Ce mouvement de personnel au sein du conseil des ministres est la conséquence de la démission du président du Conseil du trésor Scott Brison.

Conseil des ministres

Les ministres du gouvernement Trudeau se réuniront de mercredi à vendredi, à Sherbrooke, pour préparer la rentrée parlementaire et les élections automnales. Six chefs de mission canadiens, dont l’ambassadeur en Chine, John McCallum, participeront également à cette rencontre à huis-clos.

Bloc québécois

La période des mises en candidature pour la direction du Bloc québécois se terminera mardi. Pour le moment, seul l’ancien député péquiste et commentateur politique Yves-François Blanchet a présenté sa candidature.

Infrastructures

Le ministre fédéral de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, et la présidente de la Fédération canadienne des municipalités, Vicky-May Hamm, prendront part à une annonce en matière d’infrastructure

Airbus

Airbus, actionnaire majoritaire du programme A220 – anciennement appelé C Series — effectuera une tournée nord-américaine de ses installations avec les médias. Après un passage à Mirabel lundi, l’événement se terminera mercredi, à Mobile, en Alabama, où l’on devrait lancer le début des travaux de la ligne d’assemblage américaine du A220.

Internationaux d’Australie

Les Internationaux de tennis d’Australie s’amorcent dimanche soir à Melbourne. Milos Raonic et Denis Shapolavov seront respectivement 16e et 25e têtes de série dans le tableau masculin. Du côté féminin, on note la présence d’Eugénie Bouchard et de Blanca Andreescu. Les quatre athlètes canadiens disputeront lundi soir leur premier match.