Les Québécois sont en droit de s’attendre à un épisode météorologique impressionnant dans la nuit de dimanche à lundi prochain, alors qu’une éclipse lunaire totale doit se produire dans le ciel de la province entre 22h et 2h, la dernière à survenir avant 2022.

«C’est un phénomène qui se produit seulement lorsque la Lune traverse l’ombre de la Terre, et que la lumière du Soleil ne se rend plus directement à elle, a expliqué à Métro l’auteur et photographe spécialisé en astronomie, Philippe Moussette. «La Lune prend alors une couleur rougeâtre. C’est un peu comme si elle rentrait dans l’ombre de notre planète», a-t-il ajouté.

Autrement dit, la couleur rouge est causée par la lumière du Soleil qui traverse l’atmosphère de la Terre, soit la seule à pouvoir se rendre jusqu’à la Lune lors de tels incidents météorologiques, selon l’expert.

«En fait, cette lumière blanche est filtrée par notre atmosphère et la moindre variation dans la quantité de particules présentes affectera la luminosité de l’éclipse. C’est ce filtre qui donne à la lune cette teinte rouge, comme lors d’un coucher de soleil», a-t-il avancé.

L’auteur du livre Les yeux tournés vers le ciel souligne que l’occasion est d’autant plus spéciale que cette éclipse doit être totale, l’une des espèces «les plus spectaculaires, sans contredit» selon lui. Cela ne se produit que si la lune traverse complètement l’ombre de la terre. En effet, les éclipses peuvent être partielles ou pénombrales.

La dernière fois que le Québec avait été témoin d’une éclipse lunaire de ce genre remonte au 27 septembre 2015. Et selon l’expert, la prochaine n’aura pas lieu avant au moins trois ans, en 2022. Il estime toutefois que des éclipses partielles devraient se produire d’ici là.

«Il y a plusieurs éclipses par année dans le monde, mais au Québec, il faut comprendre qu’on en manque beaucoup à cause de l’hiver et du manque de visibilité dans le ciel. Ça prend des conditions très propices à l’observation. C’est pour ça qu’en 2018, on n’a rien vu», a précisé M. Moussette.

L’éclipse pourra être perceptible aux alentours de 22h30, dimanche, mais elle ne sera que véritablement pleine un peu avant minuit. L’expert conseille l’usage de jumelles et d’appareils photo très précis pour en saisir toute l’essence, même si l’éclipse s’observe aussi «très bien» à l’œil nu. L’usage du téléscope n’est pas nécessaire pour observer l’éclipse, ajoute-t-il.

«Moi, je vais être à la fenêtre dans mon salon, prêt avec mon appareil photo. Et je vous suggère de faire pareil. Il ne reste plus qu’à espérer que le temps soit clément», a conclu celui qui est aussi président du Club véga de Cap-Rouge, dans la région de Québec.