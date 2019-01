REGINA — Le ministre fédéral de la Sécurité publique a déclaré que la droite, les suprémacistes blancs et les groupes néonazis constituaient de plus en plus une source d’inquiétude et une menace pour les Canadiens.

Ralph Goodale soutient que ces groupes incitent à la haine, ce qui se manifeste par un antisémitisme violent ou par des crimes tels que l’attaque meurtrière à la fourgonnette le long de la rue Yonge à Toronto.

Selon lui, les personnes impliquées dans de telles attaques ont peut-être agi en tant qu’individus, mais ont été influencées par ce qu’elles ont vu sur internet.

M. Goodale affirme que le gouvernement fédéral travaille avec les fournisseurs internet pour contrer le problème.

Selon lui, les fournisseurs d’accès à internet ont l’obligation de s’assurer qu’ils n’offrent pas une plateforme pour semer la peur et la haine.

M. Goodale a fait ces commentaires lors d’un discours sur la sécurité nationale à l’Université de Regina.