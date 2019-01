MONTRÉAL — Au procès du Montréalais accusé d’avoir mis fin aux jours de sa femme atteinte de la maladie d’Alzheimer, une médecin a témoigné mercredi que sa patiente de 60 ans n’était pas «en fin de vie», malgré son état.

La docteure Micheline Pelletier témoigne pour la Couronne au procès pour meurtre au deuxième degré de Michel Cadotte, âgé de 57 ans. Jocelyne Lizotte, sa femme malade, a été tuée en février 2017 dans la chambre de son centre d’hébergement et de soins de longue durée.

Mme Pelletier travaille à ce Centre Émilie-Gamelin où Mme Lizotte a résidé entre janvier 2014 et le moment de son décès, trois ans plus tard.

La médecin a expliqué mercredi aux jurés que la maladie d’Alzheimer de Mme Lizotte était avancée et qu’elle ne pouvait pas s’occuper d’elle-même ni communiquer avec son entourage. Mais elle recevait des médicaments pour traiter une agitation extrême et elle était capable de s’alimenter, de marcher avec assistance et de prendre un bain.

La docteure Pelletier a précisé que ce sont les complications de la maladie d’Alzheimer qui entraînent la mort, et non la maladie neurodégénérative elle-même.

Elle a expliqué que Mme Lizotte recevait des soins pour se sentir bien, mais que son état ne nécessitait pas de soins palliatifs — prodigués lorsque la mort est «imminente».