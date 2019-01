MONTRÉAL — Les Canadiens consomment un peu moins de sucre, révèle une analyse de Statistique Canada rendue publique mercredi.

Il s’agit de la première étude à se pencher sur la tendance à long terme de la consommation de sucre au moyen des plus récentes données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes datant de 2015, a fait savoir l’organisme fédéral de statistiques.

Dans l’ensemble, la consommation de sucres totaux — qui comprennent les sucres libres et les sucres d’origine naturelle — a diminué pour tous les groupes d’âge de 2004 à 2015.

Les données ont été recueillies auprès de plus de 45 000 Canadiens âgés de 2 ans et plus.

La consommation quotidienne moyenne de sucres totaux en 2015 était de 101 grammes ou l’équivalent (comparativement à 104 grammes en 2004) chez les enfants de 2 à 8 ans, de 115 grammes (comparativement à 128 grammes) chez les enfants de 9 à 18 ans, et de 85 grammes (comparativement à 93 grammes) chez les adultes.

À quoi correspondent 100 grammes de sucres? À environ 24 cuillères de thé, est-il indiqué dans l’étude.

Cette diminution est notamment attribuable à une baisse de la consommation de boissons sucrées, soit les boissons gazeuses et les boissons aux fruits comportant moins de 100 pour cent de jus.

Malgré cela, les boissons sucrées constituent toujours la principale source de sucres totaux chez tous les Canadiens, représentant 22 pour cent des sucres totaux chez les jeunes enfants, 30 pour cent chez les enfants plus âgés et 24 pour cent chez les adultes, a-t-il été calculé.