OTTAWA — Les dommages assurés attribuables aux événements climatiques ont atteint 1,9 milliard $ au Canada l’an dernier.

Selon les données de l’organisme de recherche Catastrophe Indices and Quantification, relayées par le Bureau d’assurance du Canada, 2018 se classe ainsi au quatrième rang pour les coûts les plus élevés liés aux sinistres dans une année.

Toutefois, contrairement à la tempête de verglas de 1998 au Québec, aux inondations de 2013 à Calgary ou à l’incendie de forêt à Fort McMurray en 2016, aucun événement n’est, cette fois-ci, à lui seul responsable du montant élevé des sinistres. Les Canadiens et leurs assureurs ont plutôt subi des pertes importantes en raison d’une foule de petits phénomènes météorologiques violents d’un océan à l’autre.

Une tempête de vent au début de mai a secoué l’Ontario et certaines parties du Québec. Elle a occasionné des dommages assurés de plus de 410 millions $, dont 380 millions $ en sol ontarien, ce qui en fait l’événement le plus coûteux de l’année.

Suivent les tornades et tempêtes de vent dans la région d’Ottawa-Gatineau qui ont causé des dommages assurés de 295 millions $.

Dans l’est du pays, les tempêtes et les inondations de janvier ont causé des dommages assurés de plus de 54 millions $.

Alors que les coûts financiers des changements climatiques augmentent, le Bureau d’assurance du Canada (BAC) soutient qu’il faut notamment investir dans de nouvelles infrastructures pour protéger les collectivités contre les inondations et les incendies, améliorer les codes du bâtiment, l’aménagement du territoire et créer plus d’incitatifs pour dissuader les développements résidentiels et commerciaux dans les zones à risque élevé.

Le BAC rappelle que les assureurs ne sont pas les seuls à payer la facture des dommages causés par les intempéries. Pour chaque dollar versé en indemnités d’assurance résidentielle et entreprise, les gouvernements canadiens versent environ trois dollars pour réparer les infrastructures publiques endommagées par le mauvais temps.

«Chaque année, les changements climatiques coûtent des milliards de dollars aux contribuables, aux gouvernements et aux entreprises du Canada», a déclaré Craig Stewart, vice-président au Bureau d’assurance du Canada. «Nous devons prendre les mesures nécessaires pour limiter ces pertes à l’avenir. Le coût de l’inaction est trop élevé.»