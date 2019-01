MONTRÉAL — Même si les discussions n’ont toujours pas repris chez ABI, après plus d’une année de lock-out, le ministre du Travail, Jean Boulet, refuse de baisser les bras.

Il garde espoir et il rappelle à l’Aluminerie de Bécancour et au Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, qu’un groupe de travail est là, à leur service, depuis la semaine dernière. Et c’est sans compter tous les efforts de conciliation et médiation qui ont été déployés à ce jour pour tenter de dénouer l’impasse.

C’est le 11 janvier 2018, il y a donc plus d’un an maintenant, que les 1030 travailleurs d’ABI ont été mis en lock-out par l’employeur.

Le ministre Boulet a prévenu que les deux parties devront faire des concessions si elles veulent parvenir à un règlement, pas seulement le syndicat.

Il a réitéré le fait que la solution ne passe pas par une renégociation du contrat d’électricité à tarif avantageux, qui permet à l’entreprise de ne pas acheter le bloc d’électricité qu’Hydro-Québec doit lui réserver, en cas de force majeure. Dans ce contrat, le déclenchement du lock-out par la direction est considéré comme un cas de force majeure, au même titre qu’un tremblement de terre qui empêcherait les activités de l’aluminerie.

Le syndicat allègue que ce contrat d’hydroélectricité a contribué à faire traîner en longueur le conflit de travail, parce qu’il permet à l’entreprise d’économiser ainsi plusieurs millions de dollars.