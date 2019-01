MONTRÉAL — L’ex-président du Conseil du Trésor et ministre libéral Martin Coiteux se joindra dès vendredi à la Caisse de dépôt et placement du Québec à titre d’économiste en chef. La Caisse en a fait l’annonce, jeudi, parlant de «sa compréhension en profondeur du Québec et des marchés mondiaux».

En annonçant qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat politique, M. Coiteux avait indiqué en avril dernier ignorer alors s’il retournerait à l’enseignement universitaire ou ce qu’il ferait après. Il avait affirmé que dans la cinquantaine, il était encore temps pour lui de «faire autre chose», d’embrasser peut-être une carrière différente.

M. Coiteux fut un pilier du gouvernement de Philippe Couillard comme président du Conseil du Trésor de 2014 à 2016, puis comme ministre de la Sécurité publique et ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire jusqu’à son départ cet automne au terme des élections générales.

Également jeudi, la Caisse a annoncé que Charles Émond assumerait les responsabilités de premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale, «afin de poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie d’investissement au Québec».

M. Émond, diplômé des HEC Montréal, travaillait depuis plus de 18 ans à la Banque Scotia, où il a notamment agi à titre de chef des Services bancaires d’investissement du Québec jusqu’à ses fonctions actuelles de chef mondial, Services bancaires d’investissement et Services aux grandes entreprises du Canada.

Après avoir mené l’acquisition de Jarislowsky Fraser, importante firme de gestion d’actifs au Canada, il en était, jusqu’à tout récemment, le président du conseil d’administration, indique le communiqué de la Caisse. M. Émond entrera en fonction à la Caisse le 1er février.

«Je suis très heureux que ces deux dirigeants de calibre international aient choisi, parmi toutes les organisations où ils auraient pu mettre leurs talents à profit, de se joindre à la Caisse. MM. Coiteux et Émond (…) contribueront assurément à rehausser la place du Québec et de son savoir-faire dans le monde, ce qui est parfaitement aligné sur la stratégie de la Caisse», a déclaré Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse.

Au cours de sa carrière, M. Coiteux a aussi été professeur d’économie mondiale et de gestion internationale aux HEC pendant près de 20 ans. Il a également été représentant de la Banque du Canada au Québec.

Par communiqué, M. Coiteux s’est dit ravi de se joindre à une «équipe d’économistes chevronnés», et de relever un «défi exigeant et stimulant».