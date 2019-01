MONTRÉAL — Le Salon International de l’=auto de Montréal (SIAM) ouvre ses portes au public à compter de 10h00 ce vendredi au Palais des congrès de Montréal; il pourra être fréquenté jusqu’au 27 janvier, à 18h00.

Près de 200 000 visiteurs sont attendus pour cette 76e édition. L’an dernier, 196 133 personnes ont franchi les tourniquets selon ce qu’ont révélé les organisateurs de l’événement.

Cette année, plus de 500 véhicules sont en montre, dont 42 modèles électriques, hybrides, hybrides branchables et à l’hydrogène qui sont exposés sur les trois niveaux du Salon. Les visiteurs auront l’occasion de faire l’essai de modèles électriques grâce aux essais routiers organisés en partenariat avec l’organisme CAA-Québec.

Près de 30 primeurs canadiennes devraient être présentées.

Les coûts d’admission au Salon de l’auto varient. Par exemple, le prix pour les personnes âgées de 13 ans et plus est de 16,50 $ mais des rabais sont disponibles pour les étudiants, les aînés et les enfants âgés de 6 à 12 ans.

Le Salon international de l’auto de Montréal est organisé depuis 1914 par la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal (CCAM).

Deux autres événements du genre auront lieu au cours des prochaines semaines. Le Salon international de l’auto de Québec aura lieu du 5 au 10 mars à Expocité alors que le Salon international de l’auto d’Ottawa/Gatineau sera présenté du 21 au 24 mars au Centre Shaw, au centre-ville d’Ottawa.