ADÉLAÏDE, Australie — Un Canadien de 28 ans est accusé d’avoir agressé sexuellement deux agentes de bord lors d’un vol entre Hong Kong et l’Australie, cette semaine.

La police fédérale australienne a arrêté l’homme à son arrivée à Adélaïde, jeudi. Le Canadien, dont l’identité et la ville d’origine n’ont pas été révélées, est présentement détenu; il doit comparaître pour sa libération sous caution plus tard ce mois-ci.

Les autorités australiennes soutiennent que le passager a «agressé de manière indécente» deux agentes de bord. Il aurait été maîtrisé par des membres d’équipage et d’autres passagers, et on lui aurait passé les menottes pour le reste du vol.

Le Canadien, qui possède un visa d’étudiant en Australie, fait face à des chefs passibles d’une peine maximale de 10 ans de prison.

Selon une note de la compagnie aérienne Cathay Pacific, citée par le quotidien «Adelaide Advertiser», l’homme aurait plaqué l’une des agentes de bord sur le sol de la zone cuisine, se serait allongé sur elle et aurait posé la main sous sa jupe. La compagnie aérienne a rappelé qu’elle ne tolérait «aucun comportement indiscipliné qui mettrait en péril» son personnel ou ses passagers.

Lors de la comparution de l’accusé, vendredi, le tribunal a ordonné une évaluation psychiatrique, et l’homme a été placé en détention provisoire, écrit le journal local.

Le journal a également indiqué que l’avocat du Canadien avait demandé à ce que son client soit libéré sous caution, soulignant au tribunal qu’il avait déjà trouvé un logement avant son arrivée à Adélaïde, mais la Couronne s’y est opposée.

Selon le quotidien, l’accusé étudie le droit et a obtenu un visa d’étudiant de quatre ans pour l’Australie.