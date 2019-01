HALIFAX — La police israélienne a arrêté 11 suspects à Tel-Aviv à la suite d’une saisie de près de cinq kilogrammes de cocaïne par les autorités canadiennes à Halifax dans un conteneur à destination du Moyen-Orient.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a confirmé que ses agents avaient découvert 4,76 kilogrammes de cocaïne dans 33 petits sachets dissimulés parmi 1200 sacs de charbon végétal au port de Halifax le 16 novembre 2018.

Dans un communiqué publié vendredi, l’agence précise que la drogue a été remise à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et que la police nationale israélienne a arrêté 11 suspects à Tel-Aviv.

L’ASFC a révélé que le conteneur était en route vers Israël et que des agents l’ont découvert en procédant à une fouille approfondie à l’aide d’outils non spécifiés.

La sergente d’état-major Monica Jodrey, de l’unité des crimes graves et du crime organisé fédéral de la GRC en Nouvelle-Écosse, a souligné que les forces de l’ordre du monde entier «partagent des renseignements et coordonnent des activités d’application de la loi» en vue de cibler ce type de criminels.

Chris Lorenz, directeur général de la région Atlantique pour l’ASFC, a rapporté que les trafiquants utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués et que les agents frontaliers sont formés pour les détecter.

«Nos agents sont la première ligne de défense pour protéger les Canadiens des impacts sociaux dévastateurs et des activités criminelles associés au trafic de drogue», a déclaré Lorenz.