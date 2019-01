MONTRÉAL — Un froid glacial sévira sur tout le Québec jusqu’à lundi, et les autorités ont lancé un appel à la vigilance en raison des risques pour la santé de la population.

Le refroidissement éolien fait en sorte que les températures ressenties oscilleront autour de moins 30 à Montréal et Québec, moins 35 sur la Côte-Nord, moins 40 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et moins 47 en Abitibi-Témiscamingue.

Selon Environnement Canada, ces températures extrêmes peuvent causer des engelures en 30 minutes ou moins. Il faut donc s’habiller chaudement et s’assurer de couvrir les parties du corps qui sont le plus exposées au froid et au vent.

Trois ministres du gouvernement Legault ont émis un communiqué pour alerter les citoyens. Danielle McCann, Lionel Carmant et Marguerite Blais mettent en garde contre les risques d’engelures et d’hypothermie. Ils rappellent également que le froid intense peut avoir des effets néfastes sur les personnes atteintes de maladies respiratoires telles que l’asthme, les bronchites chroniques et l’emphysème. Les gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires et de maladies chroniques comme le diabète sont aussi très sensibles au froid. Les aînés, les enfants et les itinérants sont également plus vulnérables aux effets de telles conditions climatiques.

Au club automobile CAA-Québec, on se dit prêt à faire face à la situation, notamment pour effectuer des survoltages.

L’effectif maximum a été mobilisé ce week-end: 1200 remorqueuses seront disponibles, et plus de 200 employés prendront les appels de la population.