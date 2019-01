MONTRÉAL — C’est par un froid polaire qu’est lancée samedi la Fête des neiges de Montréal, au parc Jean-Drapeau.

La mascotte Boule de neige accueillera petits et grands pour une 36e année.

Ce rendez-vous hivernal, qui attire bon an mal an plus de 100 000 visiteurs, se tiendra tous les week-ends jusqu’au 10 février.

La Fête des neiges propose une variété d’activités familiales et sportives dont, entre autres, une initiation aux sports de glisse, des tours de traîneaux à chiens, et des compétitions amicales de toutes sortes.

Sur scène, Atchoum et ses microbes, Cool Kids, et Ari Cui Cui, notamment, viendront divertir les enfants.

Les organisateurs assurent que les festivaliers auront le choix de plusieurs sites pour aller se réchauffer.