MONTRÉAL — La 42e Semaine pour un Québec sans tabac est lancée, et les intervenants du milieu en profitent pour souligner qu’une centaine de fumeurs par jour sont frappés par une maladie respiratoire irréversible.

Au Québec, près de 470 000 personnes doivent vivre avec une maladie respiratoire grave. De ce nombre, une sur deux en mourra d’ici dix ans, selon le Conseil québécois sur le tabac et la santé.

Selon l’organisme, le tabagisme est responsable de 85 % des cas de maladie pulmonaire obstructive chronique, c’est-à-dire d’emphysème ou de bronchite chronique.

Plus de 18 % des Québécois de 12 ans et plus fument, soit environ 1,3 million de personnes.

La campagne de cette année se déroule sous le thème «Arrêtez avant d’étouffer».

Le comédien Pierre Gendron en est le porte-parole. «J’ai été durement touché par le tabagisme, parce que mon père, un grand fumeur, a passé les deux dernières années de sa vie branché à un appareil respiratoire», indique M. Gendron.

Le comédien révèle avoir lui-même fumé pendant 33 ans. «Il y a dix ans, une personne de mon entourage a été foudroyée par un infarctus causé probablement par le tabac en présence de ses trois jeunes enfants, et je me suis dit que je ne voulais surtout pas faire cela aux miens et j’ai arrêté de fumer du jour au lendemain», précise Pierre Gendron.