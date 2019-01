MONTRÉAL — Plusieurs amateurs d’astronomie ont été incapables d’observer l’éclipse totale d’une super Lune qui s’est produite de tard dimanche soir à tôt lundi matin en raison de la présence de nuages dans le ciel du Québec.

C’était la seule éclipse lunaire cette année et l’an prochain.

L’éclipse pouvait être visible en Amérique du Nord et du Sud, au Groenland, en Islande, en Irlande, au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède, au Portugal, et depuis les côtes de la France et de l’Espagne.

Elle a commencé dimanche à 22 h 34, heure de l’est au Canada, et l’éclipse complète a pu être observée à compter de 23 h 41.

L’éclipse totale a duré 62 minutes, alors que l’ensemble du phénomène a duré plus de trois heures.

La Lune s’est approchée dimanche à 357 300 kilomètres de la Terre.