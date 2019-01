OTTAWA — Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a prévenu lundi que le géant des télécommunications chinois Huawei n’était pas la seule entreprise capable de bâtir les réseaux sans fil canadiens de nouvelle génération.

L’ambassadeur de Chine à Ottawa a soutenu la semaine dernière que le gouvernement canadien s’exposait à des «répercussions» s’il s’avisait d’interdire à Huawei de fournir du matériel pour ces nouveaux systèmes de communication plus rapides et plus résilients destinés à la téléphonie mobile.

L’ambassadeur Lu Shaye a fait ces commentaires lors de sa première intervention publique depuis l’arrestation, à la demande des États-Unis, de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, le 1er décembre à l’aéroport de Vancouver.

L’arrestation de Mme Meng a provoqué la colère de Pékin, qui a ensuite fait arrêter deux ressortissants canadiens, ce qui a sérieusement envenimé les relations diplomatiques entre le Canada et la Chine.

Ottawa et les agences gouvernementales examinent toujours les enjeux de sécurité nationale et les problèmes techniques liés à la possible implication de Huawei ou d’autres sociétés dans les nouveaux réseaux «5G» pour téléphones intelligents et autres appareils de communication sans fil.

Interrogé sur le réexamen en cours en matière de sécurité nationale, le ministre Goodale a prévenu lundi, à Ottawa, que d’autres fournisseurs que Huawei pouvaient très bien mettre en place les réseaux 5G au Canada.