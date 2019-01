C’est officiel: le géant canadien Dollarama prend un virage numérique. L’entreprise a lancé lundi son magasin en ligne dont elle parle depuis plusieurs mois à travers le Canada. La période d’essai qui avait lieu un peu partout au Québec depuis plus d’un mois s’est révélée être un succès, d’après l’administration du groupe.

Se voulant intuitif et moderne, le nouvel espace virtuel d’achats répertorie pour l’instant quelque 1000 produits, qui se trouvent à être les plus populaires auprès de la clientèle en magasin.

Les internautes peuvent ainsi se procurer des vêtements, des articles électroniques, certains aliments, des produits ménagers et de santé ou des articles de quincaillerie. Des produits de beauté et de cuisine ou encore des fournitures de bureau peuvent également être commandés en ligne. Les jouets pour enfants devraient aussi y être sous peu, tout comme les produits pour animaux et les décorations pour anniversaires.

Dans un communiqué paru en début d’après-midi lundi, Dollarama indique que «le prix des produits en ligne [sera] le même qu’en magasin». Le matériel acheté sur Internet ne peut toutefois être acheté «individuellement, ni en quantités limitées», prévient l’entreprise.

Des «frais fixes» de 18$ s’appliquent pour le service de livraison, lit-on sur le site web de l’organisation.

Celle-ci dit lancer son magasin en ligne «pour offrir plus de commodité» et de ressources à ses clients, «tant les particuliers que les entreprises». L’entreprise reconnaît que d’acheter des produits «en grande quantité» n’était toujours pas envisageable dans un magasin, à l’heure actuelle, ce qui pouvait causer certaines frustrations.

En fin d’après-midi, lundi, le titre en bourse de Dollarama a effectué des gains importants, montrant que les investisseurs ont bien accueilli la décision.