MONTRÉAL — Le jeune chanteur Jérémy Gabriel a décidé de suspendre temporairement ses comptes Facebook et Instagram, se disant victime de menaces de mort.

Dans un message envoyé en fin d’après-midi, celui que plusieurs surnomment encore «le petit Jérémy» affirme avoir reçu «un nombre important de messages haineux, dont plusieurs comportant des menaces de mort».

Bien qu’il dise «comprendre et respecter» les critiques de ses détracteurs, le jeune artiste ajoute qu’il ne «comprendra jamais autant de haine véhiculée».

Il a écrit qu’il y avait une «limite à ce qu’un être humain peut supporter».

Ses comptes seront inactifs à compter de minuit, mardi.

Contacté en soirée, son gérant Jean Perruno ne savait pas si M. Gabriel a l’intention de porter plainte à la police.

Le dossier de Jérémy Gabriel contre l’humoriste Mike Ward a refait surface la semaine dernière, alors que ce dernier conteste en appel le versement de dommages au jeune chanteur.

Le Tribunal des droits de la personne du Québec a conclu en 2016 que Mike Ward avait tenu des propos discriminatoires sur le handicap de Jérémy Gabriel lors de spectacles entre 2010 et 2013. Le tribunal l’a condamné à verser en dommages-intérêts moraux et punitifs 35 000 $ au jeune Gabriel et 7000 $ à sa mère. L’humoriste conteste cette décision en Cour d’appel, et un comité de trois juges a entendu les plaidoiries mercredi dernier.

Jérémy Gabriel est atteint du syndrome de Treacher Collins, une maladie congénitale caractérisée par des déformations du crâne et du visage. Il avait acquis une certaine notoriété au Québec lorsqu’il a chanté, à l’âge de neuf ans, pour le pape Benoît XVI à Rome en 2006.