MONTRÉAL — Monique Dalcourt, dont la fille a été sauvagement assassinée, se bat toujours pour se faire reconnaître comme étant une «victime» au sens de la Loi sur les victimes d’actes criminels. Le Tribunal administratif du Québec vient de rejeter sa demande qui lui aurait permis d’avoir plus d’aide. Une injustice, s’insurge son avocat, qui demande la révision de cette décision par la Cour supérieure, et qui promet de se battre jusqu’au bout.

La fille de Mme Dalcourt, Jenique Dalcourt, a été battue à mort sur une piste cyclable du Vieux-Longueuil en octobre 2014.

Son meurtrier n’a jamais été retrouvé.

Mais Mme Dalcourt a vu en boucle à la télé les images de sa fille sur une civière, alors que des ambulanciers tentaient de la sauver. Elle a subi un choc nerveux important. Elle est ensuite diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique et un trouble dépressif majeur.

Elle veut être reconnue comme victime indirecte d’un crime, mais l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) lui a refusé ce statut, qui lui permettrait d’obtenir des soins psychologiques sans limite, et une rente à vie. On lui a toutefois accordé 30 séances avec une psychologue, en tant que «proche» d’une personne assassinée.

Mme Dalcourt a contesté cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ)l’été dernier. En vain.

Elle n’est pas une victime indirecte de l’horrible crime commis sur sa fille, car elle n’a pas été témoin du meurtre, écrit notamment le TAQ dans sa décision rendue en novembre. Bref, elle ne l’a pas vu de ses propres yeux.

Par ailleurs, elle n’a pas été dans une situation où le meurtre de Jenique pouvait lui donner des craintes sur sa propre intégrité physique, comme c’est parfois le cas dans des drames familiaux, ajoute le TAQ.

L’avocat de Mme Dalcourt, Marc Bellemare, n’en revient pas. Il s’est dit «très surpris» de la décision du TAQ, «contraire à la jurisprudence rendue». Il a donc demandé une révision judiciaire de la décision à la Cour supérieure.

Les 30 séances de sa cliente ont été utilisées depuis longtemps, souligne Me Bellemare. Or elle est toujours suivie et a besoin de soutien psychologique.

D’être reconnue comme «victime» au sens de la loi permettrait d’avoir plus de soins, et un soutien financier.

Le statut de victime, c’est «majeur», dit-il.

Il soutient qu’en vertu de la loi, une victime est celle qui a subi l’acte criminel (la personne tuée ou blessée) et celle qui a été blessée «à l’occasion d’un acte criminel». Il a plaidé que Mme Dalcourt est dans cette seconde catégorie. Ce n’était toutefois pas la conclusion du TAQ.

Le tribunal s’est écarté de la jurisprudence qui prévaut, juge l’avocat spécialisé, qui espère maintenant que la Cour supérieure renversera cette décision.