OTTAWA — Le président de la Chambre des communes n’a toujours pas reçu la lettre de démission du député fantôme Nicola Di Iorio.

L’élu libéral qui représente la circonscription de Saint-Léonard—Saint-Michel avait indiqué qu’il quitterait son poste le 22 janvier après avoir changé d’idée.

Il avait annoncé son intention de quitter une première fois en avril dernier, puis avait indiqué six mois plus tard qu’il pourrait revenir sur sa décision. Il était finalement revenu à sa position initiale après ces tergiversations et n’a fait qu’une apparition à la Chambre des communes en décembre.

Il avait indiqué qu’il verserait le salaire qu’il empoche malgré son absence d’Ottawa à un organisme de charité. Dans un message publié sur sa page Facebook mardi, M. Di Iorio indique qu’il fera un don de 100 000 $ dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies.