VANCOUVER — Un ancien policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) impliqué dans la mort d’un homme atteint par un Taser à l’aéroport de Vancouver poursuit les gouvernements fédéral et provincial en dommages-intérêts. Il affirme avoir agi conformément à la formation dispensée par son employeur.

Kwesi Millington était responsable du Taser lorsque lui et trois autres membres de la GRC ont approché le voyageur en difficulté Robert Dziekanski en 2007.

Une action en justice intentée en Cour suprême de la Colombie-Britannique cette semaine soutient que les actions de M. Millington étaient conformes à la politique et aux normes de la GRC, et qu’il avait été victime de négligence et de diffamation.

La plainte civile affirme que Kwesi Millington a ensuite souffert du syndrome de stress post-traumatique, de dépression, d’anxiété, d’un choc nerveux, de la perte de possibilités d’avancement professionnel et d’autres blessures.

Les allégations n’ont pas été prouvées en cour. La GRC, ainsi que les deux instances gouvernementales, ont refusé de commenter, car l’affaire est devant les tribunaux.

L’agent Millington et son officier supérieur, Benjamin (Monty) Robinson, a par la suite été reconnus coupables, en Cour suprême de la Colombie-Britannique, de collusion pour avoir inventé un témoignage lors d’une enquête publique sur la mort de Robert Dziekanski.