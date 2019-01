Mike Ward a réagi sur Facebook à la décision de Jérémy Gabriel de quitter les réseaux sociaux après avoir reçu des «menaces de mort». «Je le comprends», a-t-il écrit dans une publication qui a fait beaucoup réagir mercredi.

«C’est fou le nombre de messages haineux et menaces de mort que j’ai reçu suite au premier procès. La police a même arrêté un homme à Québec qui avait des fusils et un plan pour comment il allait mettre fin à ma vie. [Donc] des gens «too much», je sais c’est quoi devoir dealer avec ça», a lancé l’humoriste sur les réseaux sociaux.

Il a dit avoir «beaucoup d’empathie» pour Jérémy Gabriel, «qui reçoit la haine» cette fois-ci d’après les propos de l’humoriste. «J’espère que les gens qui lui envoient des messages haineux ne pensent pas m’aider. La haine n’aide personne», a-t-il déploré.

Mike Ward a également tenu à rappeler que son procès n’était pas contre Jérémy Gabriel en personne, mais plutôt contre la Commission des droits de la personne.

«Je ne me bats pas contre un jeune handicapé et sa famille, je me bats contre un organisme gouvernemental qui essaie de censurer mon art», a-t-il laissé entendre vers la fin de sa publication.