MONTRÉAL — La variété des précipitations des dernières heures dans plusieurs régions du sud du Québec nuit grandement aux déplacements des piétons et des automobilistes à l’approche de l’heure de pointe matinale de jeudi.

La grande région de Montréal a reçu mercredi une douzaine de centimètres de neige. Par la suite, du verglas s’est abattu et pendant la nuit de jeudi, une pluie qui devrait persister pendant plusieurs heures s’est mise à tomber.

En plusieurs endroits, les trottoirs, les rues et les routes sont glacés et glissants. Les accumulations d’eau sur les voies rapides peuvent provoquer des dérapages de véhicules.

Plusieurs autres régions du sud et de l’est du Québec, notamment celles de la Mauricie, de Québec et du Bas-Saint-Laurent, demeurent soumises à des chutes de pluie verglaçante. Ailleurs, des avertissements de pluie ont été émis par Environnement Canada, notamment à Sherbrooke et Saint-Georges.

Environnement Canada prévoit qu’à compter de la soirée de jeudi, les températures baisseront brusquement dans la plupart des régions où il y a des précipitations liquides ou de verglas, ce qui provoquera un gel des chaussées.

À Montréal, le mercure ne dépassera pas 10 degrés Celsius sous zéro dans la nuit de vendredi.