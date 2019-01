MONTRÉAL — Dix ans après le déclenchement du lock-out au Journal de Montréal, le 24 janvier 2009, Pierre Karl Péladeau croit que si ce quotidien est encore là aujourd’hui et qu’il va bien, c’est parce qu’il a posé les bons gestes lorsqu’il le fallait.

Interrogé jeudi après qu’il eut participé à une table ronde des médias sur la future Loi sur la diffusion et la réglementation, M. Péladeau a accepté de revenir sur cet épisode du lock-out au Journal de Montréal, qui avait duré 25 mois, touchant 253 travailleurs.

Le président et chef de la direction de Québecor affirme qu’il aurait souhaité ne pas être obligé d’en venir là, mais qu’il avait des obligations, en tant que gestionnaire, de voir à la rentabilité et à l’avenir du journal.

Les conditions de travail au Journal de Montréal, à l’époque, étaient trop avantageuses comparativement aux autres médias, a-t-il affirmé. De plus, internet devenait de plus en plus présent — ce qui devait changer les façons de faire dans les médias, a souligné M. Péladeau.