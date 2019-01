MONTRÉAL — Le Bloc québécois a présenté son candidat à l’élection partielle dans la circonscription d’Outremont, jeudi après-midi. Il s’agit de l’auteur Michel Duchesne.

Au cours de son parcours professionnel, M. Duchesne a été scénariste et réalisateur pour la télévision, il a publié plusieurs romans, dont «L’écrivain public» qui a été transposé en série télé. Il agit aussi comme chargé de cours auprès d’étudiants en scénarisation à l’Université du Québec à Montréal.

Par le passé, il a été intervenant du GRIS dans les écoles secondaires. Un organisme de prévention qui vise à lutter contre l’homophobie. Il s’implique toujours dans le milieu communautaire auprès de la Cuisine collective d’Hochelaga-Maisonneuve.

«On m’a demandé de plonger et de défendre la culture. Alors, comme j’ai dit «oui» en 1995, j’ai dit «oui» à cette offre», a déclaré le candidat qui en est à sa première expérience de campagne électorale.

Il se présente comme le candidat de la culture et des étudiants.

Par une métaphore à la sauce «Star Wars», le scénariste dit avoir expliqué sa décision à ses étudiants ainsi: «Obi-Wan Kenobi s’est présenté à moi et m’a dit «on a besoin de toi». Que l’empire du pétrole se le tienne pour dit, il y a un nouveau rebelle parmi le Bloc québécois!»

L’annonce a eu lieu au Bar A, rue Rachel Est à Montréal, en présence du tout nouveau chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet. Celui-ci a déclaré que ce candidat venait «casser le doute» que le Bloc puisse avoir de la difficulté à recruter une candidature sérieuse dans Outremont.

«Ce qui est très important, c’est qu’on lance le message qu’il y a un nouvel espoir. Le Québec a toujours rêvé plus grand et on n’arrête pas de nous couper les ailes», a-t-il lancé.

Sur le thème de l’environnement, le candidat a mentionné à l’intention du gouvernement de Justin Trudeau qu’«on ne peut pas d’un côté dire qu’on va se battre contre les changements climatiques et donner 18 milliards au pétrole».

L’annonce de la candidature de M. Duchesne a ravi la présidente de l’association de circonscription, Louise Gagné. Selon elle, l’équipe de bénévoles bloquistes d’Outremont est déjà mobilisée derrière leur représentant.

Louise Gagné rappelle que le Bloc avait bien fait dans Outremont en 2004. Le libéral Jean Lapierre avait tout de même devancé le bloquiste François Rebello par un peu moins de 3000 voix. Le château fort libéral a finalement été conquis par le NPD en 2007.

La circonscription fédérale d’Outremont est orpheline depuis la retraite politique de son député et ex-chef du NPD, Thomas Mulcair. Le scrutin de l’élection partielle dans Outremont aura lieu le 25 février prochain.