OTTAWA — Le gouvernement fédéral lance un programme pilote pour stimuler l’immigration dans les collectivités rurales et nordiques aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre et un déclin de la population.

La grande majorité des immigrants au Canada s’établissent dans les grandes villes, mais les dirigeants de plus petites municipalités demandaient à Ottawa de faire davantage pour les aider à attirer de nouveaux arrivants.

Ces maires croient que l’immigration est essentielle pour aider leurs collectivités à combler les pénuries de main-d’œuvre, alors que de plus en plus de gens quittent les petites villes pour les centres urbains.

Les collectivités rurales et nordiques qui souhaitent faire partie du projet pilote de cinq ans devront prouver qu’elles peuvent accueillir et intégrer les nouveaux arrivants et leur famille, les employeurs jouant un rôle-clé dans cet effort. Le programme pilote s’adresse aux communautés situées en Ontario, dans les provinces de l’Ouest et dans les territoires.

Ce projet pilote fédéral s’inspire du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique, lancé en mars 2017, qui a permis de faire croître la population et de répondre davantage aux besoins du marché du travail.

Le nouveau programme fédéral devrait accueillir un peu moins de 3000 personnes — soit environ 100 nouveaux arrivants et les membres de leur famille par communauté.