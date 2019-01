OTTAWA — Le Canada prévoit organiser une réunion des pays des Amériques qui seraient déterminés à ramener le Venezuela sur la voie de la démocratie.

Des sources ont indiqué à La Presse canadienne que la réunion du «Groupe de Lima» devrait avoir lieu au Canada d’ici un mois.

Le Groupe de Lima, qui comprend le Canada et 10 pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, avait été créé en 2017 afin de permettre précisément une sortie de crise pacifique au Venezuela.

Cette annonce survient un jour après que le groupe de Lima ait exprimé son soutien entier au chef de l’opposition vénézuélienne, Juan Guaido.

M. Guaido s’est déclaré président par intérim deux semaines à peine après l’assermentation de Nicolas Maduro pour un second mandat très contesté au Venezuela et dans les capitales.

Le Canada, notamment, a accusé M. Maduro de s’être emparé du pouvoir lors d’élections frauduleuses et antidémocratiques en mai dernier.

Affaires mondiales recommande aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels au Venezuela en raison du nombre élevé de crimes violents, de la situation politique et économique instable et de la pénurie de médicaments, de nourriture et d’eau dans le pays.