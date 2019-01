KINGSTON, Ont. — La GRC a arrêté deux personnes à Kingston, en Ontario, dans le cadre d’une opération qui, selon les médias, fait partie d’une enquête liée à la sécurité nationale.

La GRC a confirmé les arrestations sur Twitter, ajoutant que de plus amples informations seraient données vendredi.

La police de Kingston a également pris part à l’opération et a écrit sur Twitter qu’il n’y avait aucune préoccupation pour la sécurité publique.

Aucun service de police n’a pu être joint pour commentaires et aucun autre détail n’a été publié.

Des sources et des responsables non identifiés cités par CBC et CTV ont déclaré que les arrestations étaient liées à la sécurité nationale.