CUPERTINO, Calif. — Apple lancera son application Apple News au Canada au début de la semaine prochaine.

L’application du géant technologique américain organise des actualités et peut être configurée pour fournir des articles en fonction des intérêts de l’utilisateur.

L’application sera lancée avec des contenus en anglais et en français provenant de CBC, Radio Canada, «La Presse», CTV News et le «Toronto Star». Elle est cependant appelée à croître et devrait éventuellement comprendre des articles d’autres publications.

Les éditeurs seront autorisés à vendre des abonnements via l’application, bien qu’Apple n’ait pas immédiatement précisé quelle proportion de ces revenus elle pourrait retenir.

L’application a déjà été critiquée pour avoir réduit les bénéfices de l’industrie des médias au Canada, déjà en difficulté. Le secteur est confronté depuis plusieurs années au déclin du nombre d’abonnés, aux fermetures de journaux locaux et aux mises à pied.

Apple a mis jeudi à la disposition des développeurs canadiens une première version des applications iOS et macOS.