MONTRÉAL — La CSN a échoué dans sa tentative de syndiquer l’ensemble des travailleurs dans les huit succursales de la Société du cannabis qui restaient.

Le Tribunal administratif du travail a rejeté sa requête globale vendredi.

Le Tribunal souligne que le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools (SEMB-SAQ), rattaché à la CSN, qui avait déposé cette requête globale, n’a pas obtenu le seuil de 50 pour cent d’adhésion qui est requis pour être accrédité.

Qui plus est, il n’a même pas obtenu le seuil de 35 à 50 pour cent d’adhésion. Ce niveau d’appui permet au Tribunal d’ordonner à tout le moins un vote pour vérifier la volonté des salariés d’adhérer ou non au syndicat. Son niveau d’appui était donc inférieur à 35 pour cent.

«C’est dommage pour les travailleurs parce que pour nous, c’était essentiel qu’ils soient syndiqués ensemble», a commenté Katia Lelièvre, présidente du SEMB-SAQ, en entrevue.

La juge Irène Zaïkoff a également rejeté deux autres requêtes que la CSN avait déposées pour syndiquer les travailleurs par succursale — en plus de sa requête globale pour les huit — dans celles de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la rue Sainte-Catherine à Montréal.

Demi-victoire pour les TUAC

Le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), affilié à la FTQ, a déjà déposé des requêtes en accréditation pour les quatre autres établissements de la SQDC. Il en a déjà obtenu deux, pour celles de Rimouski et Rosemont-Petite-Patrie, à Montréal.

Or, le Tribunal administratif du travail vient d’ordonner un vote auprès des syndiqués de la succursale de Sainte-Foy, à Québec, puisque les TUAC n’ont pas obtenu le seuil de 50 pour cent, mais qu’ils avaient tout de même un appui suffisant, variant entre 35 et 50 pour cent.

Et, dans le cas de leur quatrième requête, pour celle de la succursale de Mirabel, c’est un agent de relations de travail qui a décidé de passer au vote des salariés pour vérifier, là aussi, leur volonté d’adhésion au syndicat, a-t-on précisé au syndicat des TUAC.

«On est déçu, mais c’est quand même une victoire, parce qu’on a quand même été les premiers à être accrédités à Rosemont et à Rimouski. On a démarré le processus de négociation. On a déjà eu une rencontre avec l’employeur. C’est avec ça qu’on va pouvoir dire au monde: c’est avec nous que vous allez avoir une convention collective le plus rapidement possible», a lancé Antonio Filato, président du conseil provincial des TUAC-FTQ.

Le SCFP toujours intéressé

Le troisième combattant dans cette lutte acharnée pour syndiquer les employés de la SQDC, soit le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), aussi affilié à la FTQ, ne baisse pas les bras pour autant.

Mathieu Dumont, coordonnateur du service de syndicalisation au SCFP, s’attendait à cette défaite de la CSN dans sa requête globale. «On trouve que c’est une décision logique», a-t-il confié en entrevue.

Et au SCFP, «on a beaucoup d’intérêt pour représenter les employés de la SQDC», a-t-il ajouté.

La lutte n’est donc pas terminée pour les succursales qui restent; les trois combattants vont poursuivre leurs efforts.